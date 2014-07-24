По версии "Уралинформбюро".

1. Признаться в любви по-русски. Как?

Как признаться в любви по-русски и отметить День всех влюбленных, выяснял на улицах Петербурга иностранец Ангело. Оказалось, что главное в признании - искренность и взгляд, антураж же второстепенен. Большинство уверены, что нужно что-то делать для любимого человека, а не просто осыпать его красивыми словами, цветами и шоколадками.

2. С профессиональным нас праздником, влюбленные

Зажигательным танцем на берегу моря поздравили своих поклонников с Днем святого Валентина певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан).

Вот такой у нас Святой Валентин случился!!!С профессиональным нас праздником !!!!Влюбленные!!!❣️❣️❣️#деньвлюбленных #деньсвятоговалентина #наташакоролева #магиялюбви Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 14 2017 в 12:55 PST

3. Любви хватило на всех

В зоопарке Детройта валентинки получили все без исключения. Пингвины залюбовались на гору разноцветных камешков-сердечек, белый медведь крепко прижал к груди фигурку изо льда. Верблюдам явно пришлось по вкусу сердце из соли, как и композиция из рыбы - моржу. Даже волки стали счастливыми обладателями ярко-красного съедобного презента.

4. Амуры на колесах

Для тех, кто жизни своей не мыслит без машины, особенное признание в любви приготовили в Иркутске. Участники HondaClub38 "собрали" из автомобилей сердце и заставили его "биться".

5. Только хардкор!

Уставшим от мишек-шариков-розочек и прочей атрибутики Дня святого Валентина по вкусу может прийтись вот такое оригинальное поздравление. Будьте уверены, его ваша вторая половинка запомнит надолго, если не на всю жизнь.

6. Ми-ми-мишек много не бывает

И все-таки, что бы ни говорили скептики, любви, душевной теплоты и нежности много не бывает. Любому, даже мужчине, будет приятно получить подарок, а с ним и немого внимания от... да хоть от огромного плюшевого медведя. Еще раз убедиться в этом можно, посмотрев данный ролик.