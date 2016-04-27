В Екатеринбурге близнецов раскидали по разным школам14 февраля в 17:24
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Из-за нехватки мест.
За две недели в школы уральской столицы записано почти 14 000 будущих первоклассников. Больше трети из них - с временной регистрацией, отметила на информационном часе в гордуме глава департамента образования Екатерина Сибирцева.
Всего с начала кампании принято 13 849 заявлений, в том числе 8 000 через портал госуслуг и 153 через МФЦ. Более 5 000 детей родители записали, отстояв в очередях под окнами учебных заведений. 39 из 157 школ полностью завершили набор, передает "Уралинформбюро".
Всерьез обеспокоила чиновников от образования сложившаяся тенденция по приему первоклассников с временной пропиской. В школу №67 в Орджоникидзевском районе зачислено 70% таких детей, причем их родители успели записать в первую очередь. В тринадцатой гимназии - 67%, в гимназии №99 - 68%, в школе №69 и гимназии №155 - по 48%. В целом на 10 февраля насчитали 36% будущих школьников с временной пропиской, посетовала Е.Сибирцева.
В результате ребенок-инвалид не может попасть в школу по месту проживания, так как там все занято, а близнецы оказываются раскиданными по разным учебным заведениям - в этом году было 6 подобных случаев.
Исправить социальную несправедливость поможет только изменение закона, уверены в городском департаменте образования. Чиновники уже обратились в Заксобрание Свердловской области с инициативой пересмотреть правила набора в первые классы. В первую очередь планируется зачислять детей с постоянной пропиской, а затем с временной регистрацией.
Стоит отметить, что в 2017 году в первый раз за школьные парты сядут 18 500 маленьких екатеринбуржцев. Для них приготовлено 20 000 мест. Прием первоклашек вне зависимости от их места жительства начнется 1 июля.
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