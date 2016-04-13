Екатеринбургских собаководов выгнали с детских площадок14 февраля в 17:06
- Текст
Их не пустят также в парки и скверы.
Екатеринбуржцам запретили выгуливать животных на детских площадках, в парках, скверах, а также на территориях образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, в этих местах нельзя кататься на верблюдах и лошадях. Соответствующие поправки в Правила благоустройства приняли депутаты городской думы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, специалисты также добавили в документ запрет на самовольное нанесение рисунков, размещение афиш и плакатов и создание препятствий на тротуарах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.14 февраля в 19:53
В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей
В районе улицы Карла Либкнехта.14 февраля в 19:29
В Троицке во время операции умерла женщина
Родственники обратились к следователям.14 февраля в 19:21
Екатеринбуржец едва не вывез из России 7 тонн компонентов для оружия
Массового поражения.14 февраля в 19:05
Родителей свердловских школьников "прогнали" через ЕГЭ
Сложнее всего им далось сочинение.14 февраля в 18:40
Уральцы урезали траты в магазинах почти на 10%
После Нового года.14 февраля в 18:37
Свердловский бюджет потеряет 1,8 миллиарда из-за льгот для "РЖД"
По налогам.14 февраля в 18:31
Решетников реанимировал министерство информразвития Прикамья
Упраздненное Басаргиным.14 февраля в 18:23
За год в России ликвидируют более 3 600 школ и детсадов
В селах и деревнях.14 февраля в 18:21
Свердловчанка с детьми едва не осталась на улице
Из-за чиновников.14 февраля в 18:21
Чиновникам светят штрафы за игнорирование журналистов
До 30 тысяч рублей.14 февраля в 18:17
Топ главных видео в День святого Валентина
По версии "Уралинформбюро".14 февраля в 18:16
Курс евро упал ниже 61 рубля
Впервые с лета 2015 года.14 февраля в 18:12
В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына
45-летнй Ким Чен Нам.14 февраля в 18:11
Пермский ТФОМС возглавила Татьяна Мельникова
Экс-замминистра здравоохранения региона.
-
19 января в 17:04
Екатеринбургские скверы и парки закроют для верблюдов
И пони.13 апреля 2016 в 12:10
Екатеринбургские парки обезвредят от клещей к 20 мая
Будет обработано 565 гектаров.22 июня 2015 в 17:17
В Екатеринбурге перетравили клещей
В 55 парках и 13 прибрежных зонах.30 мая 2014 в 17:54
Летом екатеринбургские парки преобразятся
Вслед за парком им. Павлика Морозова благоустроят и Зелёную рощу.06 сентября 2013 в 09:14
В екатеринбургских парках появятся зоны для выгула собак
Будет создано более 20 площадок.13 июня 2013 в 11:20
Екатеринбург разживется новыми бульварами
Один из них - на улице Антона Валека на участке от Шейнкмана до Сакко и Ванцетти.
Главные новости
- 14 февраля в 17:45Ройзман остался без решающего голоса
- 14 февраля в 17:19В жутком ДТП на свердловской трассе погибла девушка
- 14 февраля в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- 14 февраля в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- 14 февраля в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?