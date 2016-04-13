Их не пустят также в парки и скверы.

Екатеринбуржцам запретили выгуливать животных на детских площадках, в парках, скверах, а также на территориях образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, в этих местах нельзя кататься на верблюдах и лошадях. Соответствующие поправки в Правила благоустройства приняли депутаты городской думы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, специалисты также добавили в документ запрет на самовольное нанесение рисунков, размещение афиш и плакатов и создание препятствий на тротуарах.