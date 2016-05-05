Екатеринбуржцы сообща закупаются цветами на 14 февраля14 февраля в 17:14
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Оптом дешевле.
Продажи цветов в Екатеринбурге в День всех влюбленных подскочили в 7 раз. При этом в 8-9 раз увеличился спрос на букеты на сайтах цветочников, сообщил "Уралинформбюро" директор Megaflowers Сергей Семенов.
Влюбленные выбирают тюльпаны, хризантемы и невысокую розу. "Спрос на дорогие цветы падает. Фиксируется спрос на мелкооптовые продажи. То есть, небольшие группы мужчин приобретают мелкооптовые партии тех же тюльпанов 300-500 штук с дисконтом до 50%, а затем их делят между собой, получая интересную цену", - рассказал директор Megaflowers.
Стоит отметить, что "заморский" праздник не теряет популярности в Екатеринбурге. 14 февраля отмечают в ресторанах, кафе, клубах, кинотеатрах и музеях.
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