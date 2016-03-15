Они вынуждают прибегать к их услугам под угрозой штрафов.

В подразделение "ГАЗЭКСа" стали поступать массовые жалобы от жителей Полевского на обман и принуждение к установке газовых счетчиков, замене шлангов и другого газового оборудования. Как выяснилось, проходимцы представляются сотрудниками "горгаза", проникают в квартиры якобы для проверки газового оборудования и буквально в приказном порядке заставляют прибегать к их услугам. Замена шлангов, установка газовых счетчиков осуществляется по ценам, в разы большие, нежели у официальной газовой службы. На самом деле в большинстве случаев эти услуги были потребителям вовсе не нужны. Маскируясь под настоящих газовиков, эти лица расписываются в абонентских книжках потребителей газа, делая пометки под вымышленными именами о якобы проведенной проверке. По словам обманутых граждан, в удостоверениях фигурировало наименование организации "Урал Газоучет".

"ГАЗЭКС" призывает своих абонентов проявлять бдительность и не поддаваться на провокации. "Прежде чем довериться уговорам, подумайте, нужны ли вам замена шланга, новый кран или газовый счетчик. Информацию о техническом обслуживании газового оборудования можно уточнить в своей управляющей компании либо в местном подразделении "ГАЗЭКСа", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Техническое обслуживание газовых плит, как правило, осуществляется один раз в три года, газовых котлов и водонагревателей – один раз в год. Чаще настоящие газовики по квартирам не ходят, и уж тем более не навязывают принудительную замену оборудования. Любые газоопасные работы должны производить исключительно профессионалы. Ситуация в России с обеспечением безопасности потребителей газа непростая, и виной тому зачастую - расплодившиеся фирмы по установке ненужного газового оборудования. Их работников обучают технологиям продать товар любой ценой. После стороннего вмешательства в газовые системы домов возникают утечки газа. У данных фирм нет квалифицированных кадров, обученных газоопасным работам, нет специальных допусков, их не проверяет Ростехнадзор, у них отсутствует круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, куда потребитель может обратиться за помощью при угрозе аварийных ситуаций.

Получается, что в результате доверившийся этим проходимцам потребитель остается один на один со своей проблемой. И по закону ответственность за исправное состояние газового оборудования в квартире несет собственник.

Следует отметить, что прокуратурой Свердловской области выявлены нарушения федерального законодательства в деятельности организации "Урал Газоучет", в суд направлено исковое заявление об обязании прекратить незаконную деятельность по установке газовых счетчиков и другого газового оборудования.

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