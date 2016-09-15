Свердловчанка с детьми едва не осталась на улице14 февраля в 18:21
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Из-за чиновников.
Жительница Нижнего Тагила с детьми едва не оказалась на улице после сноса ветхого дома.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, до 2004 года женщина с несовершеннолетними проживала в одной из квартир на условиях соцнайма. Впоследствии строение было признано ветхим и снесено. Вместо него горожанке предоставили другое жилье, являющееся муниципальной собственностью. При этом с тагильчанкой был заключен срочный договор аренды. В 2016 году срок договора истек, и мэрия обратилась в суд о выселении женщины и детей.
Прокурорам удалось отстоять права семьи. Через суд надзиратели обязали чиновников заключить с горожанкой договор соцнайма.
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