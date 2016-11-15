В селах и деревнях.

В 2017 году в российских селах и деревнях будет закрыто 3 639 неэффективных школ и детских садов. Кроме того, в список ликвидируемых попадут учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

Согласно документу, число малышей на одного воспитателя увеличится с 11,2 в 2014 году до 11,8 в 2018 году, количество школьников на одного учителя вырастет с с 11,7 до 12,8.

Расходы на образование, несмотря на закрытие школ и детсадов, по данным издания, не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются. При этом зарплаты для работников сферы растут очень медленно, передает "Уралинформбюро".