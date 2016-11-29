По налогам.

14 февраля 2017 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект о снижении налога на имущество ОАО "РЖД".

В 2017 году ставку уменьшат до 1%, в 2018 - 2019 годах она составит 1,3%, в 2020 году - 1,6%, передает "Уралинформбюро".

В итоге за 2017 год свердловский бюджет полегчает на 400 миллионов рублей. Всего за 3 года областное правительство не досчитается 1,8 миллиарда рублей.

Ранее предусматривалось, что в 2017 году ставка налога на имущество ОАО "РЖД" должна была составить 1,6%, после 2018 года - 1,9%.