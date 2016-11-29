Свердловский бюджет потеряет 1,8 миллиарда из-за льгот для "РЖД"14 февраля в 18:37
- Текст
По налогам.
14 февраля 2017 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект о снижении налога на имущество ОАО "РЖД".
В 2017 году ставку уменьшат до 1%, в 2018 - 2019 годах она составит 1,3%, в 2020 году - 1,6%, передает "Уралинформбюро".
В итоге за 2017 год свердловский бюджет полегчает на 400 миллионов рублей. Всего за 3 года областное правительство не досчитается 1,8 миллиарда рублей.
Ранее предусматривалось, что в 2017 году ставка налога на имущество ОАО "РЖД" должна была составить 1,6%, после 2018 года - 1,9%.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.14 февраля в 19:53
В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей
В районе улицы Карла Либкнехта.14 февраля в 19:29
В Троицке во время операции умерла женщина
Родственники обратились к следователям.14 февраля в 19:21
Екатеринбуржец едва не вывез из России 7 тонн компонентов для оружия
Массового поражения.14 февраля в 19:05
Родителей свердловских школьников "прогнали" через ЕГЭ
Сложнее всего им далось сочинение.14 февраля в 18:40
Уральцы урезали траты в магазинах почти на 10%
После Нового года.14 февраля в 18:37
Свердловский бюджет потеряет 1,8 миллиарда из-за льгот для "РЖД"
По налогам.14 февраля в 18:31
Решетников реанимировал министерство информразвития Прикамья
Упраздненное Басаргиным.14 февраля в 18:23
За год в России ликвидируют более 3 600 школ и детсадов
В селах и деревнях.14 февраля в 18:21
Свердловчанка с детьми едва не осталась на улице
Из-за чиновников.14 февраля в 18:21
Чиновникам светят штрафы за игнорирование журналистов
До 30 тысяч рублей.14 февраля в 18:17
Топ главных видео в День святого Валентина
По версии "Уралинформбюро".14 февраля в 18:16
Курс евро упал ниже 61 рубля
Впервые с лета 2015 года.14 февраля в 18:12
В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына
45-летнй Ким Чен Нам.14 февраля в 18:11
Пермский ТФОМС возглавила Татьяна Мельникова
Экс-замминистра здравоохранения региона.
-
08 февраля в 14:39
Урал "подкинул" в госказну свыше 2 триллионов рублей
Остальные округа оказались менее щедрыми.06 февраля в 16:19
Анонимная стройка за цирком в Екатеринбурге обзавелась хозяином
"Стройтэк" так "Стройтэк".03 февраля в 15:10
Театры в свердловской глубинке "прихорошатся" на 35 миллионов
Из госказны.29 ноября 2016 в 08:47
"Единой России" выдадут из бюджета 4,3 миллиарда рублей
За победу на выборах.16 ноября 2016 в 11:54
Расходы на борьбу с ВИЧ в России увеличат в 1,5 раза
Чтобы остановить эпидемию.15 ноября 2016 в 17:30
ВИЧ-инфицированные свердловчане рискуют остаться без лекарств
Заявили в областном СПИД-центре.08 ноября 2016 в 13:50
На социальные нужды свердловчан добавят 1,9 миллиарда
Доходов больше, чем рассчитывали.02 ноября 2016 в 12:11
Средний Урал получит 260 миллионов на борьбу с эпидемией ВИЧ
Больше всех остальных регионов.01 сентября 2016 в 16:32
Собираемость налогов в УрФО упала на четверть триллиона
По сравнению с 2015 годом.24 августа 2016 в 14:07
Казна Среднего Урала пополнилась на 100 миллиардов
С начала года.
Главные новости
- 14 февраля в 17:45Ройзман остался без решающего голоса
- 14 февраля в 17:19В жутком ДТП на свердловской трассе погибла девушка
- 14 февраля в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- 14 февраля в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- 14 февраля в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?