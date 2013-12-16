Сложнее всего им далось сочинение.

В Свердловской области родителей старшеклассников "прогнали" через ЕГЭ. Пробный экзамен в рамках всероссийской акции сдали жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска и других муниципалитетов.

"Самым сложным для меня стало сочинение. В самой процедуре экзамена меня ничего не смутило. Возможно для детей, которые ранее не сталкивались с теми же металлоискателями или видеонаблюдением, это и будет психологически сложно", - рассказала одна из участниц мероприятия Наталья Соболева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, цель "Дня сдачи ЕГЭ родителями" - предоставить взрослым как можно больше информации об особенностях экзаменационных процедур

До конца февраля аналогичные акции пройдут во всех регионах России.