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Коренные народы Севера в Свердловской области остались без льготСегодня в 15:08

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Из-за проблем с графой "национальность".

В Свердловской области к марту 2017 года планируется составить реестр, куда внесут всех представителей коренных народов Севера, проживающих в регионе. Об этом на заседании Заксобрания 14 февраля депутатам сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, сообщает "Уралинформбюро".

Проблему поднял председатель бюджетного комитета ЗакСо Владимир Терешков. По его словам, с тех пор, как в российских паспортах исчезла графа "национальность", идентифицировать представителей коренных народов Севера официальным органам стало проблематично. В связи с этим возникают сложности с предоставлением льгот этой категории.

По словам Т.Мерзляковой, с помощью реестра все вопросы будут сняты.

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