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В Китае хаски организовал массовый побег из ветклиникиСегодня в 08:38

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Кошек с собой не взяли.

В Китае в провинции Цзянсу умный пес породы хаски попытался организовать массовый побег из ветклиники, пишет Daily Mirror. "Дерзкое преступление" попало в объектив камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как животное отодвигает засов, запирающий клетку. После этого пес бежит к выходу, но дверь оказалась на кодовом замке. Тогда беглец переключается на своих сородичей, освободив их тем же способом. А вот кошкам пес помогать не хочет, передает "Уралинформбюро".

"Мы работаем в этой отрасли шесть-семь лет. Собакам никогда не удавалось открыть клетку таким способом", - прокомментировал случившееся владелец ветклиники.

После инцидента организатора побега посадили в более крепкую клетку, предназначенную для тибетского мастифа.

(euronews, YouTube)

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