Выделяемое на повышение конкурентоспособности.

Правительство России пересмотрело объем финансирования ведущих вузов в рамках повышения их мировой конкурентоспособности, передает "Уралинформбюро". Если ранее на эти цели планировалось выделять по 14,5 миллиарда рублей в ближайшие четыре года, то теперь сумма урезана на четверть с лишним.

Субсидии на 2017 год сокращены до 10,6 миллиарда рублей, на 2018 год - до 10,2 миллиарда, на 2019 - до 10 миллиардов. Сумма на 2020 год пока значится прежняя.

Проект "5-100" по продвижению российских вузов на мировой арене был запущен Минобрнауки в 2013 году. Цель лидеров - войти в сотню лучших университетов мира к 2020 году. В программе участвует 21 учебное заведение. Их разделили на три группы исходя из объемов выделяемой поддержки, которая в 2016 году составила от 150 до 900 миллионов рублей. УрФУ оказался во второй группе, получив 511 миллионов.