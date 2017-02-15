Его скорость - до 160 километров в час.

В июле 2017 года в Дубае планируется запустить беспилотное воздушное такси, пишет Associated Press.

Дрон модели Ehang 184 рассчитан на вес до 110 килограммов и сможет преодолевать до 160 километров в час. Хотя, вероятно, в черте города скорость ограничат сотней километров. Беспилотник способен находиться в воздухе до 30 минут, причем почти в любых погодных условиях, кроме грозы.

Ehang 184 оснащен тачскрином, на котором пассажир сможет выбрать пункт назначения. Полеты будут контролировать специалисты с земли, передает "Уралинформбюро".