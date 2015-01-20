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Роскачество превознесло Samsung над iPhone Сегодня в 10:06

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Водонепроницаемость не спасла.

Роскачество представило рейтинг смартфонов из 250 популярных моделей. На первых строчках оказались гаджеты Galaxy южнокорейской компании Samsung, опередившие по некоторым показатели iPhone американской Apple.

Тестирование проводилось по 20 направлениям. В частности, проверялись прочность, качество звука, фото и видео, производительность, функциональность, работа аккумулятора.

Например, модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus отличились водонепроницаемостью. Кроме того, исследователи отметили качество фото, видео, звука, удобный сенсорный экран. При этом выявлен серьезный недостаток – радиосигнал становится слабым, когда палец касается нижней части заднего торца телефона.

Samsung Galaxy A5 похвалили за высокую производительность батареи, хороший уровень приема сигнала, управляемость на базе Android.

Высоких оценок удостоился смартфон Sony Xperia X Performance. Эксперты отметили качество фото и видео, отличный звук, удобный сенсорный экран. Неплохо проявил себя Huawei Nova. В Роскачестве оценили дисплей китайского смартфона, качество звука и видео, выносливую батарейку, передает "Уралинформбюро".

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