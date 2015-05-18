Чтобы добиться ремонта.

В России разрабатывается мобильное приложение для создания карты разбитых дорог. Предварительно запустят сайт, где можно будет отмечать плохие улицы и трассы. Идею реализует Общероссийский народный фронт.

По словам эксперта проекта Дмитрия Цопова, через приложение можно будет сообщать обо всех проблемах - от ямы до скрытых листвой дорожных знаков, передает "Уралинформбюро".

После анализа информации планируется встречаться с местными органами власти и добиваться ремонта дорог, пишут федеральные СМИ.