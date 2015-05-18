Россияне составят "мобильную" карту разбитых дорогСегодня в 10:45
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Чтобы добиться ремонта.
В России разрабатывается мобильное приложение для создания карты разбитых дорог. Предварительно запустят сайт, где можно будет отмечать плохие улицы и трассы. Идею реализует Общероссийский народный фронт.
По словам эксперта проекта Дмитрия Цопова, через приложение можно будет сообщать обо всех проблемах - от ямы до скрытых листвой дорожных знаков, передает "Уралинформбюро".
После анализа информации планируется встречаться с местными органами власти и добиваться ремонта дорог, пишут федеральные СМИ.
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