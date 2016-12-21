Во главе угла - кошелек партнера.

Греческие ученые выяснили, что в условиях экономического кризиса женщины при выборе спутника жизни делают акцент на состоятельность мужчины. Исследователи из института андрологии в Афинах проводили опросы в 2008, 2013 и 2016 годах. В них приняли участие 600 жительниц страны в возрасте от 25 до 45 лет с разным уровнем дохода, сообщает греческая газета "Нафтемпорики".

Примечательно, что малообеспеченные женщины всегда выбирали материально надежного партнера. Богатые же в начале исследования на первое место ставили красоту и сексуальную жизнь. Но на последнем этапе опросов, после почти десятилетнего экономического кризиса в Греции, даже состоятельные дамы пересмотрели свои взгляды в пользу кошелька избранника, передает "Уралинформбюро". На задний план уходит романтика в отношениях, внешние данные и чувство юмора партнера.

Ученые считают, что в тяжелой экономической ситуации женщинами овладевает инстинкт выживания.