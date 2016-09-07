Если удастся укротить фотон.

В России стартовал проект по созданию квантового компьютера будущего. За разработку взялся Фонд перспективных исследований.

Как сообщил РИА "Новости" руководитель проектной группы Максим Вакштейн, такие машины позволят моделировать и разрабатывать новые материалы, лекарственные препараты, обрабатывать огромные массивы данных, способствовать решению криптографических задач.

Основная проблема при создании компьютера будущего – переход от электронных соединений к фотонным, которые сумеют разогнать процессы до невероятных скоростей. По словам Вакштейна, компьютеры с классической архитектурой практически исчерпали себя.

В гонке за новым квантовым компьютером лидируют США, Китай и страны Европы, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Ученые освоили городскую телепортацию