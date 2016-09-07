×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские компьютеры заработают со скоростью светаСегодня в 10:35

  • Текст

Если удастся укротить фотон.

В России стартовал проект по созданию квантового компьютера будущего. За разработку взялся Фонд перспективных исследований.

Как сообщил РИА "Новости" руководитель проектной группы Максим Вакштейн, такие машины позволят моделировать и разрабатывать новые материалы, лекарственные препараты, обрабатывать огромные массивы данных, способствовать решению криптографических задач.

Основная проблема при создании компьютера будущего – переход от электронных соединений к фотонным, которые сумеют разогнать процессы до невероятных скоростей. По словам Вакштейна, компьютеры с классической архитектурой практически исчерпали себя.

В гонке за новым квантовым компьютером лидируют США, Китай и страны Европы, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Ученые освоили городскую телепортацию

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×