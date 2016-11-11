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В России множится армия неплательщиков штрафов ГИБДДСегодня в 11:11

  • Текст

Несмотря на 50% скидки.

Судебные приставы завалены делами в отношении неплательщиков штрафов ГИБДД. В 2016 году их число выросло на 43% по сравнению с предыдущим годом, сообщают "Известия". Всего за год приставы завели 25 миллионов таких дел и взыскали 14,1 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, армия должников множится из-за роста выявляемых нарушений за счет камер видеофиксации. При этом 50% скидки при оплате штрафа доказали свою эффективность в первые же 20 дней. Так, две трети из оплаченных 61,3 миллиона рублей прошло с дисконтом, передает "Уралинформбюро".

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