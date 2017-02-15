Рептилия оказалась живородящей.

Китайские палеонтологи в провинции Юань обнаружили останки древнего ящера с зародышем в утробе. Динозавр жил на Земле 250 миллионов лет назад, сообщает журнал Nature Communications.

Изначально ученые предполагали, что найденный диноцефалозавр просто проглотил мелкое существо. Но исследования показали, что рептилия была в положении. Плод был достаточно развитым, что невозможно при вынашивании яйца. К тому же пол будущего динозавра определялся генетически. У современных рептилий он зависит от окружающей температуры.

Теперь ученым предстоит выяснить, почему в дальнейшем рептилии "отказались" от живорождения, сообщает "Уралинформбюро".