Готовится проект планировки.

Министерство строительства Свердловской области разрешило подготовить проекты планировки и межевания участка в районе Расковой - Амундсена - Московской в Екатеринбурге. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

В соответствии с Генеральным планом, на обозначенном участке должны появиться жилые дома либо общественно-деловые центры. В зону возможной застройки попадают частные строения Цыганского поселка.

В этом же районе АО "Земельный ресурс" возводит жилой комплекс "Московский квартал" – четыре высотки на пересечении Московской и Волгоградской.