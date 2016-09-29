Цыганский поселок в Екатеринбурге отдадут под застройку Сегодня в 11:41
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Готовится проект планировки.
Министерство строительства Свердловской области разрешило подготовить проекты планировки и межевания участка в районе Расковой - Амундсена - Московской в Екатеринбурге. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".
В соответствии с Генеральным планом, на обозначенном участке должны появиться жилые дома либо общественно-деловые центры. В зону возможной застройки попадают частные строения Цыганского поселка.
В этом же районе АО "Земельный ресурс" возводит жилой комплекс "Московский квартал" – четыре высотки на пересечении Московской и Волгоградской.
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