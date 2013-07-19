Которая затянется за полночь.

В министерство общественной безопасности Свердловской области направлены заявки на проведение в Екатеринбурге Дней памяти Бориса Немцова. Массовые мероприятия запланированы на 26-27 февраля, сообщает на своей странице в Facebook группа гражданских активистов "Екатеринбург - За свободу".

26 февраля на площади Труда с 16 до 18 часов предполагается проведение пикета, который организует свердловское отделение "ПАРНАС".

27 февраля с 18 часов также на площади Труда откроется "Народный мемориал" – горожане смогут приносить цветы и свечи к портрету Бориса Немцова, передает "Уралинформбюро". Параллельно с этим до 22 часов будет проходить митинг, затем начнется вахта памяти, а на 1.30 запланирована минута молчания (политик был убит в 23.30 по московскому времени).

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года вблизи московского Кремля. В организации убийства обвиняются Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.