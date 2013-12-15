Как 39 тысяч лет назад.

В Италии начал пробуждаться самый крупный европейский вулкан. Он расположен на Флегрейских полях, недалеко от Неаполя, передает "Уралинформбюро".

Очевидные признаки заметили итальянские и французские ученые. По их словам, при извержении в зоне опасности окажутся не только полмиллиона окрестных жителей, но и вся Европа - континент может измениться до неузнаваемости, пишет журнал Nature.

Под жерлом спящего вулкана собралось значительное количество газов, которые находятся под высоким давлением, а в районе Флегрейских полей отмечаются регулярные вертикальные колебания. Тем не менее вулканологи не могут точно назвать момент начала извержения.

Стоит отметить, что в последний раз супервулкан устроил светопреставление 39 тысяч лет назад. Тогда по его вине с лица Земли исчезли неандертальцы и изменился климат по всей планете.