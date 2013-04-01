Из-за недостроенного метро.

Челябинск оказался на грани техногенной катастрофы из-за недостроенного метро, заявил депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг.

"Строители получили заказ, начали строить, потом финансирование прекратилось. И у них на полдороги работа остановилась. Но это же не здание, которое заморозил, а потом, когда получил деньги, начал дальше строить. Это строительство под землей, под рекой Миасс! И там не закончены работы по устройству опор, свода. Это же может быть техногенная катастрофа! Ты либо не давай добро на строительство, либо, если уж дал, выдели деньги. Иначе грунт начнет оседать весной, движение начнется, не дай бог, грунтовые воды пробьются и затопит все метро – все, что за 20 лет было построено, будет уничтожено", - поделился с корреспондентом "Уралинформбюро" Гартунг.

Депутат и губернатор региона Борис Дубровский намерены просить деньги из федерального бюджета на укрепление станции метро "Торговый центр".

Подземку в южноуральской столице начали прокладывать в 1991 году на условиях софинансирования из местного, областного и федерального бюджетов. К 2011 году метростроевцы практически завершили станции "Торговый центр" и "Комсомольская площадь". Однако на этом финансирование прекратилось, и работа встала.