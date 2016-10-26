Под присмотром ревизоров из РВСН.

В Тагильском ракетном соединении, дислоцирующемся в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, стартовала внезапная проверка на готовность противодействовать терроризму. Ревизию, которая продлится до 18 февраля, проводит комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобороны РФ.

Оценивается готовность командования и всех подразделений к решению антитеррористических задач в любой обстановке. Комиссия изучит надежность организации пропускного режима на объекты соединения и порядок взаимодействия с органами МВД, ФСБ России и местного самоуправления в случае возникновения угроз.