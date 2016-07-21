Челябинский метеорит "схуднул" за 4 годаСегодня в 13:25
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Объект оказался пористым.
Фрагмент метеорита "Челябинск", выставленный в областном краеведческом музее, за 4 года усох.
"Полагал, что метеорит – это монолит. Оказалось, в нем также есть поры. Они и вобрали в себя влагу из озера Чебаркуль, куда упал метеор. Влага постепенно испаряется. Не удивлюсь, что "пришелец" потерял в массе 10-20 килограммов", - сказал в интервью "Комсомольской правде" доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.
Метеорит "Челябинск" упал на территорию Южного Урала 15 февраля 2013 года около 9 часов утра. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль, образовав 8-метровую воронку. Общая масса собранных осколков составляет 654 килограмма, в космосе метеор весил 13 тысяч тонн, передает "Уралинформбюро".
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