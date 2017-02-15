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13-летний автолихач стал звездой ЧелябинскаСегодня в 14:56

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Он разогнался в городе до 110 километров в час.

13-летний подросток стал звездой соцсетей, гоняя по ночному Челябинску на Audi отца на скорости 110 километров в час, передает "Уралинформбюро".

Видео, выложенное школьником в Instagram, собрало почти 2 400 лайков. В комментариях одни восторгаются "героем", другие негодуют, куда смотрят родители. "Куда катится мир", "Как это ни печально, но такое действительно среди нас", - сетуют интернет-пользователи.

В блоге несовершеннолетнего выложены и другие "покатушки" по городу на дорогих отцовских машинах. Находился ли взрослый в эти моменты рядом с сыном, история умалчивает. Отец мальчика - известный спортсмен.

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