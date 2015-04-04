Вместо субботников.

Жителям Тюмени в Год экологии привьют внимание у окружающей среде. Для горожан всех возрастов намечены разнообразные мероприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Для молодежи в каждом административном округе вместо "ленинских" субботников организуют квесты. "Их условия просты: команды собирают как можно больше мусора, получают за это баллы и на них приобретают инвентарь. Это увеличит производительность труда и в итоге даст возможность набрать еще больше баллов. В итоге победители получат бонусы. Результатом этого квеста станет праздник и награждение", - отметил замглавы горадминистрации Максим Афанасьев.

Среди детей пройдут конкурсы поделок из вторсырья и конкурс рисунков, посвященных Году экологии. Лучшие работы юных художников украсят центральные улицы.

В целом в Тюменской области намечено более 66 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и повышение экологических знаний населения. Среди них форум "Зеленая планета" и международный экологический фестиваль "Сохраним нашу землю". В регионе планируется высадить 18 миллионов саженцев хвойных пород.

Отдельно стоит отметить строительство четырех мусоросортировочных заводов - в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, а также двух мусороперегрузочных станций в районе поселка Боровский и деревни Воронино. Работы по их возведению начнутся весной.