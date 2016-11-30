Москва распродает екатеринбургский Городок чекистовСегодня в 14:38
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С молотка пустят подвалы и цоколи.
Городок чекистов в Екатеринбурге частично распродадут. Подвальные и цокольные помещения в корпусах на Ленина, 69 включены в федеральный план приватизации на 2017-2019 годы. В списке 19 нежилых помещений площадью от 43 до 487 квадратных метров, передает "Уралинформбюро".
Городок чекистов относится к объектам культурного наследия федерального значения. В 2016 году было принято решение о включении его в список приоритетных к сохранению объектов авангарда.
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