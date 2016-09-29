Объект отстояли в суде.

Строительство мечети на Репина в Екатеринбурге, недалеко от мусульманского кладбища, начнется в этом году. Объект собирается возводить общественная организация "Азербайджан". Как сообщил "Уралинформбюро" ее председатель Шахин Шихлинский, для начала работ осталось получить разрешение минстроя Свердловской области. Стройку планируется закончить за 1,5 - 2 года.

Ранее областное министерство уже отказывало "Азербайджану" в разрешении на строительство религиозного сооружения. Однако в сентябре 2016 года Арбитражный суд встал на сторону общественной организации. Стройку удалось отстоять и перед МУГИСО, которое расторгло договор аренды земельного участка, ссылаясь на задолженность.

Сейчас действующая мечеть располагается на Репина, 42 в здании бывшего кинотеатра "Комсомолец". Но ее работе мешает отсутствие парковки – по большим мусульманским праздникам окрестные дворы и улицы превращаются в автостоянку, мешая транспорту и пешеходам.

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