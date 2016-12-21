В Перми бездомная собака "ограбила" женщинуСегодня в 17:00
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Утащив у нее сумку с колбасой и деньгами.
Бездомные собаки продолжают терроризировать уральцев. На этот раз от бродяжки пострадала жительница Свердловского района Перми, которая лишилась сумки с продуктами и 2000 рублей, передает "Уралинформбюро".
Женщина, остановившись у автомата по продаже воды, поставила сумку на землю - техника "заупрямилась", и пермячке пришлось позвать на помощь прохожего. Когда тот ушел, она не нашла своей сумки и обратилась с заявлением в полицию.
При просмотре записи с установленной неподалеку от места происшествия камеры оказалось, что воришка - обычный дворовый пес. Вероятно, он почуял аромат колбасы, лежавшей в сумке. В возбуждении уголовного дела пермячке было отказано - из-за отсутствия состава преступления, сообщает телекомпания "Ветта".
Стоит отметить, что бродячие собаки стали настоящим бичом уральских городов. Они безбоязненно набрасываются на прохожих. 5 февраля два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку в свердловском поселку Пальмино. В ноябре 2016 года жертвой стаи собак стал 7-летний южноуралец. При этом чиновники не торопятся "объявлять войну" стаям.
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