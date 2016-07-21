Ямалец задолжал миллион дочкам-школьницам Сегодня в 16:09
- Текст
По алиментам.
42-летний житель Тарко-Сале задолжал более 1 миллиона рублей алиментов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Ранее мужчину привлекали к административной ответственности из-за долгов перед двумя дочерьми 11 и 13 лет. Ему было назначено 150 часов обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу. По уголовной статье ему грозит до 1 года лишения свободы.
Стоит отметить, что ранее ямалец 9 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:17
Россиянам задолжали более 3 миллиардов рублей
В виде зарплат.Сегодня в 19:51
Глава Каслинского района официально ушел в отставку
Он попал под "уголовку".Сегодня в 19:36
Отелло из Лысьвы сжег соперника в ломбарде
Заживо.Сегодня в 19:26
Российскую ювелирку "закодируют"
В 2018 году.Сегодня в 19:05
Приятного полета: алкоголь из Duty Free не пустят на борт
Для избежания пьяных разборок.Сегодня в 18:46
В Екатеринбурге горел частный дом
На площади 40 "квадратов".Сегодня в 18:44
Работники ЕЦПКиО отдыхают от денег: зарплата упала в разы
До 5-10 тысяч.Сегодня в 18:33
Для пострадавших в страшной аварии у ЮУрГУ сдадут кровь
Студенты.Сегодня в 18:31
Екатеринбуржцев научат городить заборы
По новым правилам.Сегодня в 18:19
Для ЕГЭ в Свердловской области закупили 388 металлодетекторов
За 2,5 миллиона рублей.Сегодня в 18:17
На предбанкротный "Екатеринбургэнерго" накинулись десятки компаний
Всем нужны деньги.Сегодня в 18:15
В Челябинске будут судить казахских наркодилеров
Пойманных с гашишем.Сегодня в 18:14
По старым отвалам на Урале 20 лет плачет госпрограмма
А они все копятся.Сегодня в 18:09
Выпускников школ заставят говорить по-русски
Во время ЕГЭ.Сегодня в 18:06
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
-
02 февраля в 16:40
В ямальской тундре нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика
Причины смерти установит экспертиза.21 июля 2016 в 18:01
Видного ямальского коммуниста судят за драку с соседом
КПРФ заявляет о политической подоплеке дела.05 июля 2016 в 13:16
Тюменские приставы пришли на свадьбу к неплательщику алиментов
И забрали должника в отдел.10 марта 2016 в 17:44
Глава ямальского департамента АПК ушел в отставку накануне приговора
Его кресло занял заместитель.Сегодня в 17:05
Браконьерский вояж двойника губернатора Кобылкина
Или не двойника?10 февраля в 12:13
Просрочка уральцев по ипотеке выросла на 21%
Превысив 14 миллиардов.03 февраля в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.01 февраля в 13:54
Пропавшего на Ямале 4-летнего мальчика ищет спецборт
Со спасателями и следователями.31 января в 13:01
На Ямале от гриппа умерли 7 человек
Врачи ждут вторую волну.27 января в 13:29
На Ямале из-за метели закрыли зимники
И придержали вертолеты.
Главные новости
- Сегодня в 18:06Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
- Сегодня в 17:30Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубой
- Сегодня в 17:05Браконьерский вояж двойника губернатора Кобылкина
- Сегодня в 16:46Свердловчан лишили 20 детсадов ради подарка РЖД
- Сегодня в 16:30Дело покемонофила Соколовского дошло до суда
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.