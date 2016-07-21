По алиментам.

42-летний житель Тарко-Сале задолжал более 1 миллиона рублей алиментов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности из-за долгов перед двумя дочерьми 11 и 13 лет. Ему было назначено 150 часов обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу. По уголовной статье ему грозит до 1 года лишения свободы.

Стоит отметить, что ранее ямалец 9 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.