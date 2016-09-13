Свердловчане ударятся в блинные бега и хоккей с метламиСегодня в 11:33
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На Масленицу.
С 20 по 26 февраля в России будут широко праздновать Масленицу. Неделя выдастся на редкость короткой: с четверга, 23 февраля, начнутся мини-каникулы в честь Дня защитника Отечества. Для тех, кто не готов все выходные пролежать на диване, организованы масштабные культурно-развлекательные программы, сообщает "Уралинформбюро".
Всю масленичную неделю встречают гостей в свердловских музеях под открытым небом в Коптяках, Арамашево, Нижних Таволгах и Нижней Синячихе. Там в старинных избах можно прочувствовать атмосферу праздника, а затем побегать в мешках, побиться подушками, покататься с горки и в санях, запряженных лошадью. После уличных забав как нельзя кстати придутся чай из самовара и блины с медом и вареньем.
В Парке сказов под Арамилем, кроме чая с блинами, гостям сулят отдых на теплой печи и полатях.
В природном парке "Оленьи ручьи" расскажут "Блинную историю". Ее герои научатся ковать подковы, доить корову, ухаживать за ягнятами, метать валенки и играть в хоккей с метлами.
В Литературном квартале Екатеринбурга до 1 марта ждут младшеклассников. Школьникам расскажут о традициях сыропустной недели, научат народным играм, стихам и песням. В конце всех ждет чаепитие с румяными блинами.
Оставшихся провожать зиму в городе 26 февраля ждут в ЦПКиО и парке "Таганская слобода" (перекресток Бебеля - Таватуйской). В последнем, кроме традиционного взятия снежной крепости и битвы стенка на стенку, пройдет Фестиваль национальных блинов. Гости смогут отведать выпечку по рецептам коми, чувашей, марийцев.
В соседнем Челябинске гулянья пройдут в Городском саду имени Пушкина. Скоморохи предложат такие русские забавы, как масленичный маятник, яйцелов, солнцеворот, метание метел и блинные бега. Гвоздем программы станет раздача 2017 караваев. В Саду Победы состоятся гонки самодельных катательных аппаратов.
На главную Масленицу Прикамья ждут в селе Хохловка. Богатыри смогут выковать себе настоящий меч и выйти с ним на поединок, проверить свою сноровку в футболе в валенках и снежной перестрелке.
В Перми масленичные гулянья пройдут перед Театром-Театром. Желающие посоревнуются в перетягивании каната и поднятии пудовой гири. В парке Горького покажут представление по мотивам пушкинской сказки о золотом петушке и проведут мастер-классы по изготовлению этой чудо-птицы.
По Цветному бульвару Тюмени в полдень прощеного воскресенья прокатится "Потешный поезд" со скоморохами и циркачами.
Любителей гигантских блинов традиционно соберет Ялуторовск, где на Сретенской площади испекут трехметровый символ Масленицы и сварят острожный чай. В Заводуковске планируют сложить из блинов "столб" высотой более полуметра.
На центральной площади Ханты-Мансийска пройдут различные шуточные конкурсы, в том числе перепиливание бревен и бои на конях. Те, кто заберется на масленичный столб, станут обладателями ценных подарков.
Кульминацией гуляний повсеместно станет сжигание чучела Масленицы.
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