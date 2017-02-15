"Удобные деньги" покусились на "Отче наш".

В Челябинске микрофинансовая организация "Удобные деньги" разместила рекламу своих услуг на календаре с молитвой "Отче наш".

Возмущенные горожане пожаловались антимонопольщикам. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС, согласно закону, реклама не должна попирать религиозные символы.

Для наиболее объективной оценки антимонопольщики организовали на официальном сайте опрос о том, задевает ли данная реклама чувства верующих. На данный момент 63% ответили "да", 37% - "нет".

Итоги голосования подведут 21 февраля.