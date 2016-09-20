На 1,8 миллиарда рублей.

Депутаты свердловского Заксобрания сделали подарок для РЖД. На заседании 14 февраля парламент утвердил снижение ставок налога на имущество компании в регионе: в 2017 году ставка снижена с 1,6% до 1%, в 2018-2019 – с 1,9% до 1,3%. Бюджет недосчитается 400-600 миллионов рублей доходов в год, а общая стоимость "подарка" составит порядка 1,8 миллиарда.

Инициатива о предоставлении налоговой льготы исходила из Москвы. Как пояснил коллегам председатель бюджетного комитета ЗакСо Владимир Терешков, хоть прямо об этом и не говорится, но этот шаг позволит реализовать в области некий крупный инвестиционный проект. Как полагают народные избранники, "скидка" РЖД ускорит модернизацию дорожного хозяйства и подвижного состава.

Народные избранники высказали "Уралинформбюро" мнение о том, как относиться к подобным решениям в условиях дефицита областного бюджета в 11 миллиардов рублей.

Евгений Зяблицев, депутат Заксобрания Свердловской области ("Российская партия пенсионеров за справедливость")

"Вообще раньше СвЖД была одним из крупнейших налогоплательщиков, наполнявших бюджет. Во многом она, конечно, им и остается. Но подход все равно странный. Год и без того тяжелый, в бюджете и так дефицит, нам и так постоянно говорят, что денег ни на что нет. Что характерно: при любом предложении, позволяющем облегчить жизнь малообеспеченной части населения, если на это надо выделить хотя бы 1 миллион рублей, нам говорят, что это огромные деньги, которых в бюджете нет. Когда вопрос на 100 миллионов – вообще страшно подумать. А тут 400 миллионов, будто пустяк какой взяли и отдали разом".

Александр Бурков, депутат Госдумы РФ ("Справедливая Россия")

"Мое мнение простое: я считаю, что у нас сегодня надо освобождать от налогов село, народ и малый бизнес. А у нас по-прежнему освобождают представителей крупного бизнеса – то, что мы имеем по всей стране".

Вячеслав Вегнер, депутат Заксобрания Свердловской области (КПРФ)

"В общей сложности бюджет потеряет за 3 года 1,8 миллиарда рублей. Это 20 садиков, ну или ремонт всех улиц Екатеринбурга столько стоит, для сравнения. Какие статьи расходов будут перекроены, чтобы компенсировать эти расходы, мне на заседании Заксобрания так и не ответили. Но вопрос даже не в этом. Нельзя забывать, что в прошлом году совет директоров РЖД поднял себе зарплату на 46% и только в виде премий выплатили себе при этом более 1 миллиарда рублей. А нам теперь говорят про инвестпривлекательность – почему бюджет области должен компенсировать расходы при таком росте зарплат руководства РЖД, мне совершенно непонятно. Тем более что не стоит забывать и о том, что в бюджете области и так заложены субсидии для железной дороги – мы порядка 1 миллиарда ежегодно отдаем на поддержку пригородных перевозок".

Андрей Альшевских, депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")

"Во-первых, когда принимали решение, наверняка кивали на федеральный центр, что инициатива исходит оттуда. Но стоит отметить, что, откуда бы ни исходила инициатива, Заксобрание принимало решение самостоятельно: могли принять, а могли и отклонить. Во-вторых, когда рассматривался бюджет РФ и обсуждался пакет налоговых льгот, то обсуждался и вопрос о необходимости повышения тарифов на железнодорожные перевозки - скорее всего, тогда и договорились повышения не делать, но компенсировать РЖД это налоговыми льготами. То есть определенная выгода для населения в этом есть. Другой вопрос, что все равно: раз налоговые льготы выделяются под обещание инвестпроекта – местные депутаты должны следить, чтобы взамен в регионе что-то появилось, какие-то новые объекты, поезда, а не просто, что деньги отдали и все".