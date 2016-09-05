Выпускников школ заставят говорить по-русскиСегодня в 18:09
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Во время ЕГЭ.
Устную часть в ЕГЭ по русскому языку введут, но не в 2017 году, как ранее обещала глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"Сначала устный экзамен мы опробуем в девятом классе. Возможно, сделаем это в 2018 году. И если пройдет успешно, будем внедрять в ЕГЭ", – рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на видеоконференции с родителями учеников.
ЕГЭ нынче будут сдавать около 700 000 школьников - обязательные русский язык и математику плюс два экзамена на выбор. Традиционно растет популярность химии и физики.
С.Кравцов ответил на предсказуемые вопросы о процедуре единого госэкзамена и попросил лишний раз не паниковать: "Беспокойство взрослых передается ученикам". Родители-свердловчане оказались самыми спокойными – на конференцию в региональный Минобраз не пришел ни один, передает "Уралинфомрбюро".
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