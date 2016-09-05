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Выпускников школ заставят говорить по-русскиСегодня в 18:09

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Во время ЕГЭ.

Устную часть в ЕГЭ по русскому языку введут, но не в 2017 году, как ранее обещала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Сначала устный экзамен мы опробуем в девятом классе. Возможно, сделаем это в 2018 году. И если пройдет успешно, будем внедрять в ЕГЭ", – рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на видеоконференции с родителями учеников.

ЕГЭ нынче будут сдавать около 700 000 школьников - обязательные русский язык и математику плюс два экзамена на выбор. Традиционно растет популярность химии и физики.

С.Кравцов ответил на предсказуемые вопросы о процедуре единого госэкзамена и попросил лишний раз не паниковать: "Беспокойство взрослых передается ученикам". Родители-свердловчане оказались самыми спокойными – на конференцию в региональный Минобраз не пришел ни один, передает "Уралинфомрбюро".

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