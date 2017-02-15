Российских журналистов отправили за полярный кругСегодня в 16:38
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В рамках автоэкспедиции.
Журналисты федеральных СМИ в компании блогеров посетили социальные и производственные объекты ООО "Газпром добыча Ямбург".
Масштабная экспедиция по Крайнему Северу была организована в рамках проекта "Открывая Россию", стартовавшего в 2013 году. Он предусматривает путешествия журналистов на автомобилях по труднодоступным и интересным регионам России. Его цель – рассказать массовой аудитории о достопримечательностях, природном и культурном богатстве страны.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", за три года состоялось 18 экспедиций. Очередную поездку организаторы решили провести на Ямале. Пробег стартовал в Новом Уренгое - 24 участника экспедиции отправились покорять север на восьми внедорожниках.
Первая остановка была совершена в вахтовом поселке Ямбург, где гостям организовали экскурсию по газовому промыслу №2 и познакомили с процессом добычи голубого топлива. Также им показали условия жизни газодобытчиков.
"Было бы здорово, если бы в России, там, где очень много недоступных и сложных для проживания мест, были бы созданы такие же условия, как в поселке Ямбурге. Здесь все сделано для людей", – отметила организатор поездки Наталья Трынко. "Я удивился, что в поселке такие прекрасные условия для жизни – уютные дома, хорошая инфраструктура, даже зимний сад есть", – поделился впечатлениями журналист радиостанции "Маяк" Александр Пикуленко.
Кроме того, участники экспедиции побывали в мерзлотнике и проехали по занесенной снегом Обской губе.
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