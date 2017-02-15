И сердца.

Новой достопримечательностью Нью-Йорка стал золотистый ретривер по кличке Лубутина. Собака, обожающая обниматься, просто взорвала соцсети, пишет The Huffington Post.

На страничку Луби в Instagram уже подписаны более 96,5 тысячи человек, почти 800 читателей у нее в Twitter, передает "Уралинформбюро".

Хозяин Луби Сезар Фернандес-Чавес всегда тратит на прогулку с любимицей гораздо больше времени, чем планировал. Пятилетний ретривер останавливается как вкопанный до тех пор, пока не обнимется с кем-нибудь из прохожих. Чаще всего ее можно найти на углу Пятой авеню и Семнадцатой улицы.

Sending a hug to all my Nasty Women 💪🏼 You marched today all over the world for 💗💗💗💗 Публикация от Louboutina (Loubie) (@louboutinanyc) Янв 21 2017 в 8:08 PST

"Обычно я говорю людям: "Будьте готовы, сейчас вас будут обнимать". И они волнуются – в хорошем смысле этого слова", - смеется Сезар. Луби быстро очаровывает незнакомцев, а потому чувствует себя с ними в безопасности.

Любовь к прикосновениям Лубутина стала проявлять еще щенком - ей очень нравилось давать лапу хозяину, а позже она самостоятельно научилась обниматься.

Сезар связывает любвеобильность Луби с тем, что она выросла в Латинской Америке: "Просто она увлекающаяся натура".