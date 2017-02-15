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Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубойСегодня в 17:30

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Бок о бок с заводами.

В Свердловской области 363 тысячи человек живут внутри санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг предприятий – источников выбросов. Об этом сообщил замглавы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских 15 февраля на круглом столе по промэкологии, передает "Уралинформбюро".

Лидируют в антирейтинге Нижний Тагил (98 000 жителей в СЗЗ), Екатеринбург и Каменск-Уральский с показателями в 58 500 и 37 000 соответственно.

Д.Козловских пояснил, что в 2015 году из границ СЗЗ были выведены 10 тысяч человек, годом позже – еще 17 тысяч.

В резервный жилфонд людей переселяют крайне редко, обычно все происходит на бумаге. Благодаря модернизации производств их нагрузка на окружающую среду падает, и контролирующие органы уменьшают предприятиям размеры СЗЗ – например, с 1000 до 500 метров. Те дома, которые раньше находились в опасной зоне, освобождаются от этого статуса.

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