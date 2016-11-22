Для ЕГЭ в Свердловской области закупили 388 металлодетекторовСегодня в 18:19
- Текст
За 2,5 миллиона рублей.
Институт развития образования Свердловской области, ответственный за проведение ЕГЭ в регионе, приобрел 388 ручных металлодетекторов. Покупка обошлась в 2,5 миллиона рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Приборы должны обеспечить безопасность и честность учеников. Металлодетекторы на госэкзаменах используют в первую очередь для поиска оружия и телефонов. Их внедрение стало обязательным после скандалов со 100-балльными результатами ЕГЭ, сообщает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:17
Россиянам задолжали более 3 миллиардов рублей
В виде зарплат.Сегодня в 19:51
Глава Каслинского района официально ушел в отставку
Он попал под "уголовку".Сегодня в 19:36
Отелло из Лысьвы сжег соперника в ломбарде
Заживо.Сегодня в 19:26
Российскую ювелирку "закодируют"
В 2018 году.Сегодня в 19:05
Приятного полета: алкоголь из Duty Free не пустят на борт
Для избежания пьяных разборок.Сегодня в 18:46
В Екатеринбурге горел частный дом
На площади 40 "квадратов".Сегодня в 18:44
Работники ЕЦПКиО отдыхают от денег: зарплата упала в разы
До 5-10 тысяч.Сегодня в 18:33
Для пострадавших в страшной аварии у ЮУрГУ сдадут кровь
Студенты.Сегодня в 18:31
Екатеринбуржцев научат городить заборы
По новым правилам.Сегодня в 18:19
Для ЕГЭ в Свердловской области закупили 388 металлодетекторов
За 2,5 миллиона рублей.Сегодня в 18:17
На предбанкротный "Екатеринбургэнерго" накинулись десятки компаний
Всем нужны деньги.Сегодня в 18:15
В Челябинске будут судить казахских наркодилеров
Пойманных с гашишем.Сегодня в 18:14
По старым отвалам на Урале 20 лет плачет госпрограмма
А они все копятся.Сегодня в 18:09
Выпускников школ заставят говорить по-русски
Во время ЕГЭ.Сегодня в 18:06
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
-
24 января в 15:19
Надзирателей на ЕГЭ в Свердловской области станет в 4,5 раза больше
Из числа студентов.22 ноября 2016 в 13:17
Администрацию Куйвашева увесят мишурой за 1,5 миллиона
Все будет чин по чину - с сундуками и тронами.17 августа 2016 в 13:05
Свердловские чекисты будут взламывать компьютеры и смартфоны
С помощью новых программ.16 мая 2016 в 17:51
Свердловская область возьмет взаймы 10 миллиардов рублей
Для покрытия дефицита бюджета.01 апреля 2016 в 13:54
"Досрочники" на Среднем Урале сдали ЕГЭ по литературе
И географии.23 марта 2016 в 17:57
Свердловские школьники сдали ЕГЭ по истории и информатике
Досрочно.21 марта 2016 в 14:36
Свердловские школьники сдают досрочный ЕГЭ по математике
Его результаты станут известны 4 апреля.16 марта 2016 в 18:02
Более 350 свердловчан пойдут на досрочный ЕГЭ
Первый экзамен - 21 марта.16 июня 2014 в 16:46
Свердловские школьники за год подтянули математику
И написали ЕГЭ гораздо лучше.08 мая 2014 в 15:41
Свердловские школьники сдали ЕГЭ досрочно без нарушений
Их баллы выше среднероссийских.
Главные новости
- Сегодня в 18:06Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
- Сегодня в 17:30Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубой
- Сегодня в 17:05Браконьерский вояж двойника губернатора Кобылкина
- Сегодня в 16:46Свердловчан лишили 20 детсадов ради подарка РЖД
- Сегодня в 16:30Дело покемонофила Соколовского дошло до суда
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.