За 2,5 миллиона рублей.

Институт развития образования Свердловской области, ответственный за проведение ЕГЭ в регионе, приобрел 388 ручных металлодетекторов. Покупка обошлась в 2,5 миллиона рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Приборы должны обеспечить безопасность и честность учеников. Металлодетекторы на госэкзаменах используют в первую очередь для поиска оружия и телефонов. Их внедрение стало обязательным после скандалов со 100-балльными результатами ЕГЭ, сообщает "Уралинформбюро".