На генном уровне.

Специалисты из Эдинбургского университета выявили 287 групп генов, влияющих на мужское облысение.

Собрав данные о 52 000 британцев мужского пола, ученые выявили "маркеры", позволяющие определять вероятность ранней алопеции. Исследование на эту тему опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Кроме того оказалось, что большая часть генов, отвечающих за облысение, содержатся в X-хромосоме, то есть наследуются по женской линии.

Ученые уверены, что полученная ими информация позволит создать новые препараты для более эффективной борьбы с мужским облысением, передает "Уралинформбюро".