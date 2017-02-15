Лысыми мужчин делают материСегодня в 17:55
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На генном уровне.
Специалисты из Эдинбургского университета выявили 287 групп генов, влияющих на мужское облысение.
Собрав данные о 52 000 британцев мужского пола, ученые выявили "маркеры", позволяющие определять вероятность ранней алопеции. Исследование на эту тему опубликовано в журнале PLOS Genetics.
Кроме того оказалось, что большая часть генов, отвечающих за облысение, содержатся в X-хромосоме, то есть наследуются по женской линии.
Ученые уверены, что полученная ими информация позволит создать новые препараты для более эффективной борьбы с мужским облысением, передает "Уралинформбюро".
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