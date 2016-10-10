Екатеринбуржцев научат городить заборыСегодня в 18:31
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По новым правилам.
Администрация Екатеринбурга утвердила поправки к правилам благоустройства, где прописаны требования к установке заборов вокруг домов и административных зданий. Согласно новым требованиям, ограждения не должны препятствовать доступу на дворовые территории пешеходов и маломобильных граждан, передает "Уралинформбюро".
Прежде чем оградить здание забором, собственник должен обратиться в мэрию, где утвердят его проект.
Стоит отметить, что в правилах благоустройства также указаны необходимые характеристики заборов. Например, у жилых домов можно устанавливать прозрачные заборы не выше 0,9 метра, у детских садов – 1,6 метра. Высота ограждений спортивных площадок составляет 2,5 - 3 метра, декоративных заборов – 1,2 - 2 метра.
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