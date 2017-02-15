Студенты.

В Челябинске будет оказана помощь 4 студенткам ЮУрГУ, пострадавшим в страшном ДТП с Lexus и Mercedes. По распоряжению ректора из фонда университета каждой будет выплачено по 50 тысяч рублей.

Сейчас пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. 17 февраля в Южно-Уральском госуниверситете пройдет донорская акция в их поддержку.

В горГИБДД и администрацию Челябинска подготовлены обращения с просьбой проработать вопрос безопасности пешеходов на отрезке проспекта Ленина от улицы Тернопольской до улицы Лесопарковой, где расположены учебные корпуса и общежития университета, передает "Уралинформбюро".

Страшное ДТП возле ЮУрГУ произошло 13 февраля. Внедорожник Lexus GX 470 на большой скорости врезался в Mercedes и вылетел на остановку, где находилось много людей. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ в возрасте от 18 до 21 года.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Новости по теме:

В Челябинске Lexus влетел в остановку около ЮУрГУ