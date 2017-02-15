Для пострадавших в страшной аварии у ЮУрГУ сдадут кровьСегодня в 18:33
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Студенты.
В Челябинске будет оказана помощь 4 студенткам ЮУрГУ, пострадавшим в страшном ДТП с Lexus и Mercedes. По распоряжению ректора из фонда университета каждой будет выплачено по 50 тысяч рублей.
Сейчас пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. 17 февраля в Южно-Уральском госуниверситете пройдет донорская акция в их поддержку.
В горГИБДД и администрацию Челябинска подготовлены обращения с просьбой проработать вопрос безопасности пешеходов на отрезке проспекта Ленина от улицы Тернопольской до улицы Лесопарковой, где расположены учебные корпуса и общежития университета, передает "Уралинформбюро".
Страшное ДТП возле ЮУрГУ произошло 13 февраля. Внедорожник Lexus GX 470 на большой скорости врезался в Mercedes и вылетел на остановку, где находилось много людей. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ в возрасте от 18 до 21 года.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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