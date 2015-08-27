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Приятного полета: алкоголь из Duty Free не пустят на бортСегодня в 19:05

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Для избежания пьяных разборок.

Алкоголь из Duty Free запретят проносить в салон самолета. С таким предложением выступили транспортные полицейские, изучившие статистику правонарушений, которые совершаются на борту пассажирских авиалайнеров, передает "Уралинформбюро".

Управление на транспорте МВД по ЦФО уже разработало рекомендации для авиакомпаний. Согласно им, предлагается разработать технологию по передаче алкогольной продукции из Duty Free на борт воздушного судна вместе с багажом.

Сегодня пассажиры беспрепятственно берут с собой пакеты из Duty Free, последние в магазине запечатывают и запрещают распаковывать. Однако многие на запрет закрывают глаза и употребляют горячительные напитки во время полета.

Не исключено, что в дальнейшем продажу спиртного в ресторанах и кафе в зонах спецконтроля аэропортов ограничат вообще. Пока же никаких конкретных мер по реализации данных предложений принято не было.

Между тем ряд авиакомпаний мира уже используют данную практику. Перед входом в самолет члены экипажа собирают пакеты с алкоголем, а после полета возвращают их.

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