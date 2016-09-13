Не менее 800 тысяч россиян рискуют жизнью в аварийных домахСегодня в 08:25
- Текст
Множество развалин чиновники не замечают.
Не менее 800 тысяч россиян зарегистрированы в аварийных домах, сообщил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. Речь об этом шла 15 февраля на совещании в Саратове по вопросам реализации программы расселения граждан из непригодного жилья. За время ее действия, с 2013 года, из трущоб в новые квартиры переехали около 1 миллиона человек.
Программа должна завершиться в сентябре 2017 года. По словам Степашина, ее выполнение под вопросом в 8-9 регионах России, скорее всего, ее сорвут Амурская область и Тува. Что касается последней, там было выявлено нецелевое использование бюджетных средств, привлечены Генпрокуратура и ФСБ. Амурскую область подвело наводнение - деньги пришлось выделять оставшимся без крыши над головой.
Следует отметить, что на Урале также остро стоит вопрос переселения из трущоб. Проблема не только в том, что жильцы аварийных домов не могут дождаться новоселья, каждый день рискуя жизнью, - зачастую развалины вообще отказываются признавать аварийными. "Уралинформбюро" делало спецрепортаж о жизни екатеринбуржцев в многоэтажке на Малышева, 138 в стиле Silent Hill.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:59
Холманских отказался от участия в губернаторских выборах
Без приказа от президента.Сегодня в 15:50
В Югре на дорогу с парковки выкатилась машина с детьми
Пока их мать была в магазине.Сегодня в 15:39
Бюджетные места в вузах "растворятся" через 10 лет
Под наплывом студентов.Сегодня в 15:33
Тюменцу грозит 12 лет тюрьмы за развращение школьниц
Суд не за горами.Сегодня в 15:28
Югорчанка пойдет под суд за "гастроли" трио проституток
Ей грозит 5 лет колонии.Сегодня в 15:25
Мошенники скупают у россиян банковские карты
В преступных целях.Сегодня в 15:19
Свердловские суды берегут подозреваемых от СИЗО
Из гуманизма.Сегодня в 15:12
В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
Одного задержали.Сегодня в 14:54
Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные иски
Из-за присоединения к Монреальской конвенции.Сегодня в 14:46
15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночник
Ее госпитализировали.Сегодня в 14:31
Реализации основного проекта "Корпорации Развития" помешал Керченский мост
Деньги ушли в Крым.Сегодня в 14:26
Пьяный тюменец устроил тройное ДТП
Пострадал мужчина.Сегодня в 14:21
Центральный стадион в Екатеринбурге будет охранять Росгвардия
До конца строительства.Сегодня в 14:09
Челябинец набросился на кардиолога с ножом
Медика спас коллега.Сегодня в 14:03
Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
Из-за срыва программы переселения из ветхих домов.
-
13 сентября 2016 в 12:08
Тюменцев расселят из аварийного жилья досрочно
И продлят программу еще на 5 лет.19 июля 2016 в 18:42
Ямал потратит более миллиарда на расселение аварийного жилья
В 2016-2017 годах.11 июля 2016 в 09:11
Карпинское переселение
Из старого жилья в аварийное.15 сентября 2016 в 13:22
В Заречном сквозь аварийные дома утекли сотни тысяч
В новом жилье недоделки.15 июля 2016 в 12:45
В Черноусово не спешат ремонтировать опасные новостройки
Подрядчикам дали еще месяц.13 июля 2016 в 17:04
На Ямале сдали почти 37 тысяч жилых "квадратов"
За полгода.21 марта 2016 в 14:09
В Екатеринбурге сносят дома у Дендропарка
Для строительства многоэтажек.15 января 2015 в 13:58
УрФО потратит 2,2 миллиарда на переселение из ветхого жилья
В 2015 году.22 августа 2013 в 10:19
Медведев дал добро переселенцам на Южный Урал
Из-за границы переберутся 1350 человек.05 августа 2013 в 15:32
В Златоусте расселят 9 аварийных бараков
В новое жилье их обитатели переедут уже в сентябре.
Главные новости
- Сегодня в 15:12В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
- Сегодня в 14:03Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
- Сегодня в 13:427-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре
- Сегодня в 13:39В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метро
- Сегодня в 13:35У свердловчанина в руках взорвалась "кукла-бомба"
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.