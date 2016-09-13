Множество развалин чиновники не замечают.

Не менее 800 тысяч россиян зарегистрированы в аварийных домах, сообщил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. Речь об этом шла 15 февраля на совещании в Саратове по вопросам реализации программы расселения граждан из непригодного жилья. За время ее действия, с 2013 года, из трущоб в новые квартиры переехали около 1 миллиона человек.

Программа должна завершиться в сентябре 2017 года. По словам Степашина, ее выполнение под вопросом в 8-9 регионах России, скорее всего, ее сорвут Амурская область и Тува. Что касается последней, там было выявлено нецелевое использование бюджетных средств, привлечены Генпрокуратура и ФСБ. Амурскую область подвело наводнение - деньги пришлось выделять оставшимся без крыши над головой.

Следует отметить, что на Урале также остро стоит вопрос переселения из трущоб. Проблема не только в том, что жильцы аварийных домов не могут дождаться новоселья, каждый день рискуя жизнью, - зачастую развалины вообще отказываются признавать аварийными. "Уралинформбюро" делало спецрепортаж о жизни екатеринбуржцев в многоэтажке на Малышева, 138 в стиле Silent Hill.