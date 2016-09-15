Самолет "сдуло": в Екатеринбурге на 6 часов задерживается рейс до РостоваСегодня в 09:10
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Борт должен прибыть из "ветреного" Норильска.
В Екатеринбурге более чем на 6 часов задерживается рейс авиакомпании "NordStar" до Ростова, передает "Уралинформбюро". Согласно данным онлайн-табло Кольцово, вылет Boeing, намеченный на 14.15 17 февраля, отложен до 20.30.
Это связано с тем, что лайнер поздно прибудет в Екатеринбург из Норильска, где аэропорт не работает из-за сильного ветра. В лучшем случае воздушное судно вылетит в 18.35 16 февраля и окажется в уральской столице в 19.30 (везде указано местное время - прим.ред.).
Если погода не улучшится, то задержка будет еще больше.
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