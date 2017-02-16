И ранним старением.

Сотрудники Института изучения старения имени Лейбница в Йене (Германия) вместе с итальянскими учеными обнаружили вещество, замедляющее старение мозга.

Ранее была выявлена взаимосвязь между отложением железа в нервных клетках и нейродегенеративными болезнями. Теперь же удалось доказать, что накопление железа в нейронах зависит от микро-РНК miR-29: чем ее меньше, тем активнее идет отложение железа, пишет MedikForum.

Объектом исследования стали короткоживущие рыбы нотобранха Фурцера. Оказалось, что у здоровых особей с возрастом содержание miR-29 в нервных клетках увеличивается, то есть микро-РНК фактически является средством против старения.

Исследователи считают, что miR-29, известная еще и способностью ограничивать рост онкологических опухолей, может стать основой новых методов терапии болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также постинсультной реабилитации, передает "Уралинформбюро".