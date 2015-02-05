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Черные дыры записали в созидателиСегодня в 10:57

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Они не пожирают, а порождают звезды.

Астрономы из Массачусетского технологического института обнаружили необычные черные дыры в созвездии Феникса. В отличие от других подобных космических явлений они не засасывают звезды, а создают условия для их формирования, пишут зарубежные СМИ.

Ежегодно в созвездии Феникса появляются тысячи новых звезд – это крайне активный и редкий процесс. Как оказалось, черные дыры там выбрасывают огромные объемы раскаленного газа, из которых и формируются светила.

Ранее считалось, что черные дыры убивают все, что попадает в зону их притяжения, сообщает "Уралинформбюро".

Еще одну космическую аномалию ранее обнаружили российские и британские исследователи. В соседних с нашей галактиках черные дыры ведут себя "лениво". Они не захватывают звезды, как "положено". Подозрительно тихое поведение космических дыр пугает ученых, пишет Astrophysical Journal.

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