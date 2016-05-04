Ученые отыскали "внеземную жизнь" Черчилля Сегодня в 09:59
- Текст
Эссе пылилось в музее.
В архиве музея Фултона обнаружено ранее не публиковавшееся эссе британского премьер-министра Уинстона Черчилля о внеземной жизни, сообщает издание Nature.
11-страничная рукопись была написана в 1939 году для публикации в газете, но так и не вышла в свет.
Черчилль пишет о том, что Вселенная слишком велика, и в ней, наверняка, есть похожие на Землю обитаемые планеты. Он также выделяет способность к "размножению и приумножению" как главное свойство живого и указывает на главенствующую роль воды в зарождении жизни, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:59
Холманских отказался от участия в губернаторских выборах
Без приказа от президента.Сегодня в 15:50
В Югре на дорогу с парковки выкатилась машина с детьми
Пока их мать была в магазине.Сегодня в 15:39
Бюджетные места в вузах "растворятся" через 10 лет
Под наплывом студентов.Сегодня в 15:33
Тюменцу грозит 12 лет тюрьмы за развращение школьниц
Суд не за горами.Сегодня в 15:28
Югорчанка пойдет под суд за "гастроли" трио проституток
Ей грозит 5 лет колонии.Сегодня в 15:25
Мошенники скупают у россиян банковские карты
В преступных целях.Сегодня в 15:19
Свердловские суды берегут подозреваемых от СИЗО
Из гуманизма.Сегодня в 15:12
В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
Одного задержали.Сегодня в 14:54
Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные иски
Из-за присоединения к Монреальской конвенции.Сегодня в 14:46
15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночник
Ее госпитализировали.Сегодня в 14:31
Реализации основного проекта "Корпорации Развития" помешал Керченский мост
Деньги ушли в Крым.Сегодня в 14:26
Пьяный тюменец устроил тройное ДТП
Пострадал мужчина.Сегодня в 14:21
Центральный стадион в Екатеринбурге будет охранять Росгвардия
До конца строительства.Сегодня в 14:09
Челябинец набросился на кардиолога с ножом
Медика спас коллега.Сегодня в 14:03
Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
Из-за срыва программы переселения из ветхих домов.
-
04 мая 2016 в 12:33
У берегов США отыскали корабль Джеймса Кука
Легендарный "Индевор".10 января в 09:30
Американцы реабилитировали сидячий образ жизни
Он не так вреден, как считалось ранее.25 ноября 2016 в 12:37
Глаз за глаз: слепые прозреют через 10 лет
Благодаря трансплантации.17 ноября 2016 в 15:51
Сибирскую язву из Свердловска разобрали на молекулы в США
До биологического оружия она не дотягивала.10 ноября 2016 в 10:31
Электронные сигареты подсаживают подростков на табак
Дешево и сердито.07 ноября 2016 в 13:22
Рак станет главным убийцей женщин
Унося по 5,5 миллиона жизней ежегодно.24 октября 2016 в 15:41
Американцы поймали насекомое с 414 ногами
У него 200 ядовитых желез.14 сентября 2016 в 15:15
В Аргентине откопали 30-тонный метеорит
На "Небесном поле".29 августа 2016 в 11:20
Ученые причислили Ленина к мутантам
С "окаменевшим" мозгом.22 августа 2016 в 08:52
США доведут КНДР до ядерных ударов
Проводя совместные учения с Южной Корей.
Главные новости
- Сегодня в 15:12В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
- Сегодня в 14:03Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
- Сегодня в 13:427-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре
- Сегодня в 13:39В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метро
- Сегодня в 13:35У свердловчанина в руках взорвалась "кукла-бомба"
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.