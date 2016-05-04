Эссе пылилось в музее.

В архиве музея Фултона обнаружено ранее не публиковавшееся эссе британского премьер-министра Уинстона Черчилля о внеземной жизни, сообщает издание Nature.

11-страничная рукопись была написана в 1939 году для публикации в газете, но так и не вышла в свет.

Черчилль пишет о том, что Вселенная слишком велика, и в ней, наверняка, есть похожие на Землю обитаемые планеты. Он также выделяет способность к "размножению и приумножению" как главное свойство живого и указывает на главенствующую роль воды в зарождении жизни, передает "Уралинформбюро".