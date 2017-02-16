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Под Архангельском нашли самый большой в Европе алмазСегодня в 10:17

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Весом более 180 карат.

На архангельском месторождении имени В. Гриба обнаружен самый крупный в Европе алмаз. Его вес составляет 181,68 карат. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу "Архангельскгеолдобычи".

С начала XXI века в России нашли лишь пять алмазов весом более 180 карат. Архангельский – четвертый по размерам. Первые три были добыты в Якутии, передает "Уралинформбюро".

Алмазное месторождение имени В. Гриба – первое по запасам в Европе, четвертое в России и седьмое в мире. С момента открытия в 2014 году там было добыто более 9 миллионов карат алмазов. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 миллионов карат.

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