Ген сытости спасет человечество от ожирения Сегодня в 10:34
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Ученые на пороге открытия.
Группа австралийских и датских ученых обнаружила ген сытости у круглых червей. Он отвечает за чувство насыщения и желание поспать после приема пищи. Исследователи полагают, что аналогичный ген есть у человека.
Результаты опытов в дальнейшем помогут в создании препарата против ожирения. Ожидается, что лекарство будет способствовать снижению аппетита и появлению желания заняться спортом, передает "Уралинформбюро".
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