Ученые на пороге открытия.

Группа австралийских и датских ученых обнаружила ген сытости у круглых червей. Он отвечает за чувство насыщения и желание поспать после приема пищи. Исследователи полагают, что аналогичный ген есть у человека.

Результаты опытов в дальнейшем помогут в создании препарата против ожирения. Ожидается, что лекарство будет способствовать снижению аппетита и появлению желания заняться спортом, передает "Уралинформбюро".